Как пластические хирурги превратили Роналду в идеального красавчика. Ботокс, пластика, пересадка волос

Криштиану Роналду — не только один из лучших футболистов в истории, но и самый популярный человек на планете (по крайней мере, если исходить из числа подписчиков в соцсетях). Португалец старается соответствовать этому статусу и уже много лет считается, пожалуй, главным красавчиком из мира спорта.

Криштиану давно заморочен на своей внешности — делает косметические маски, тщательно следит за растительностью на теле и постоянно тренируется. А еще, возможно, делал пластические операции. Сам Роналду и его окружение категорически отрицают этот факт, но достаточно взглянуть на старые фото Криштиану, и различия сразу бросятся в глаза. Говорят о высокой вероятности пластики и специалисты. Ниже — самые примечательные изменения во внешности португальца.

Улыбка и зубы

Пожалуй, самое заметное изменение во внешности Роналду. Молодой Криштиану не стеснялся светить не идеальные зубы на старте карьеры в Англии, но очень скоро обзавелся улыбкой как у голливудских звезд. Более года португалец носил брекеты и, судя по всему, сделал операцию. По мнению специалистов из английских пластических клиник, Криштиану исправил прикус благодаря накладкам из диоксида циркония.

Изменилась и форма рта — особенно это заметно на сравнении улыбок КриРо. Алекс Каридис, британский эксперт по пластическим операциям, считает, что Роналду провели операцию на деснах, исправившую неровную линию рта и визуально увеличившую высоту зубов.

Нос

По слухам, Роналду прибегал и к ринопластике, хотя тут изменения не такие заметные. На фото заметно, что переносица стала более узкой, а кончик носа поменял форму. «Роналдо точно сделал ринопластику. Его нос приобрел почти идеальную форму. Операция была сделана качественно», — уверен пластический хирург Сидней Охана.

Волосы

Во время гала-концерта в 2013 году пресса обратила внимание на появившиеся залысины на голове Криштиану. Вскоре баг пофиксили — сейчас у Роналду идеальная линия волос. Но, опять же, факт пересадки официально не подтвержден.

Очевидно, постоянно Криш работает и над бровями. Явный контраст с густыми бровями в 2003 году и выразительной формой сейчас. Наверняка Роналду проводит немало времени в салонах красоты.

Ботокс

Если сравнить улыбку Роналду сейчас и в молодости, видно, что на его лице куда меньше мимических морщин, особенно на щеках и в уголках глаз. По мнению экспертов, это знак того, что Криштиану не стесняется колоть в лицо ботокс. Это же ответ на вопрос, почему португалец в 37 выглядит как 23-летний парень.

«Похоже на то, что ему ввели ботокс в области лба и вокруг глаз, — говорит Алекс Каридис, сравнивая фото Роналду 2003 и 2016 года. — Ботокс заполняет области, где морщины углубляются с возрастов. Например, мимические морщины у рта. Лицо Роналду теперь гладкое, и это, возможно, как раз из-за жидких наполнителей».

Роналду и правда нарцисс?

Очевидно, Криштиану любит свою внешность. А в юные годы и вовсе не стеснялся восхищаться собой, стоя перед зеркалом в раздевалке «Манчестер Юнайтед».

«Рио Фердинанд рассказал мне историю, как Роналду стоял голый перед зеркалом, проводил рукой по волосам и приговаривал: “Вау, какой я красивый, — рассказывает бывший футболист сборной Англии Питер Крауч. — Футболисты “МЮ” пытались поддеть его, говоря: “Как бы то ни было, Месси лучше тебя играет в футбол”. Роналду пожимал плечами и отвечал: “Зато Месси не выглядит как я”.