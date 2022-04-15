Предприниматели из США Рикеттсы отказались от покупки «Челси» после протеста болельщиков

«Группа Ricketts-Griffin-Gilbert после тщательного рассмотрения решила не подавать окончательную заявку на приобретение футбольного клуба “Челси”, — говорится в заявлении группы. — В процессе доработки предложения становилось все более очевидным, что некоторые вопросы не могут быть решены, учитывая необычную динамику процесса продаж. Мы восхищаемся “Челси” и болельщиками клуба и желаем удачи новым владельцам».

Среди потенциальных покупателей называли британского инвестора Джоша Харриса, строительного магната Ника Кенди и нескольких американских предпринимателей — Тодда Боэли, а также совладельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Стива Пальюку.

Американский банк Raine, через который будет осуществляться сделка, уведомил потенциальных покупателей о том, что данный шаг скоординирован с Министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, а также с государственной компанией по инвестициям правительства (UK Government Investments, UKGI). Как объявили власти Великобритании, одним из основных условий продажи «Челси» является то, что его владелец — российский предприниматель Роман Абрамович, попавший в королевстве под санкции, — не получит вырученных за клуб денег. UKGI также предстоит выдать специальную лицензию на продажу клуба, одобрив как источник финансирования, так и дальнейшее использование средств.

Ранее Абрамович заявил, что вынужден продать «Челси» после того, как с требованием лишить его права собственности над клубом выступили ряд британских парламентариев. Он передал контроль над командой попечителям благотворительного фонда клуба. В связи с санкциями против Абрамовича «Челси» была выдана лицензия, разрешающая лишь определенные виды деятельности. Она включает разрешение участвовать в матчах и осуществлять другие операции, связанные с футболом, но при этом лондонская команда потеряла возможность продавать сувенирную продукцию в клубном магазине у домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж» и подписывать контракты с игроками.