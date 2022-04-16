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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
01:26 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» победил футболистов «Слуцка» в первом матче 4-го тура чемпионата Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали волевую викторию над «Слуцком» со счетом 4:2 в первом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
Слуцк
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На 24-й минуте встречи в Слуцке полузащитник хозяев Сергей Глебко открыл счет, а потом минчане забили четыре гола подряд. Еще до перерыва отличились Егор Богомольский и Даниил Душевский, а во второй половине игры Александр Джигеро и Владимир Хващинский еще дважды поразили ворота Ильи Брановца. В компенсированное время игры форвард «Слуцка» Максим Санец установил окончательный результат — 4:2 в пользу «Минска».

Завтра в центральном поединке действующий чемпион страны «Шахтер» примет в Солигорске лидера турнира борисовский БАТЭ. После неудачного стартового отрезка в «Шахтере» произошла смена главного тренера: вместо Ивана Биончика команду возглавил российский специалист Сергей Ташуев, который уже работал в Солигорске в 2018—2019 годах. Также завтра минское «Динамо» сыграет на поле главной спортивной арены страны с бобруйской «Белшиной», на стадионе ФК «Минск» футболисты «Ислочи» встретятся с гродненским «Неманом», а в Жодино местные торпедовцы попытаются набрать первые очки в поединке с дебютантом элитного дивизиона дзержинским «Арсеналом».

Заключительные встречи 4-го тура пройдут в воскресенье, 17 апреля: «Витебск» — «Славия» (Мозырь), «Гомель» — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Положение в лидирующей группе: БАТЭ — 9 очков, «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ», «Неман», «Минск» — по 7.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобур Абдихоликов, забивший 4 мяча.

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