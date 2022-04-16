«Минск» победил футболистов «Слуцка» в первом матче 4-го тура чемпионата Беларуси

На 24-й минуте встречи в Слуцке полузащитник хозяев Сергей Глебко открыл счет, а потом минчане забили четыре гола подряд. Еще до перерыва отличились Егор Богомольский и Даниил Душевский, а во второй половине игры Александр Джигеро и Владимир Хващинский еще дважды поразили ворота Ильи Брановца. В компенсированное время игры форвард «Слуцка» Максим Санец установил окончательный результат — 4:2 в пользу «Минска».

Завтра в центральном поединке действующий чемпион страны «Шахтер» примет в Солигорске лидера турнира борисовский БАТЭ. После неудачного стартового отрезка в «Шахтере» произошла смена главного тренера: вместо Ивана Биончика команду возглавил российский специалист Сергей Ташуев, который уже работал в Солигорске в 2018—2019 годах. Также завтра минское «Динамо» сыграет на поле главной спортивной арены страны с бобруйской «Белшиной», на стадионе ФК «Минск» футболисты «Ислочи» встретятся с гродненским «Неманом», а в Жодино местные торпедовцы попытаются набрать первые очки в поединке с дебютантом элитного дивизиона дзержинским «Арсеналом».