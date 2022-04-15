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15 апреля, источник: Sport24

«Интер» обыграл «Специю» и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Интер» обыграл «Специю» (3:1) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии.

Интер
СпецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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В составе победителей голами отметились Марсело Брозович (31-я минута), Лаутаро Мартинес (73) и Алексис Санчес (90+4). Хозяева забили только один раз благодаря точному удару Джулио Маджоре (88).

«Интер» набрал 69 очков и возглавил турнирную таблицу Серии А. «Специя» с 33 очками находится на 15-й строчке.

Специя
1:3
Первый тайм: 0:1
Интер
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