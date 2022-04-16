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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Ренн»

«Монако» на выезде победил «Ренн» в матче 32-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.

Ренн
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Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей. Он был заменен в середине второго тайма.

Россиянин отличается голевой передачей во втором туре подряд. В пяти последних матчах за монегасков на счету футболиста сборной России три результативных паса.

«Монако» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место, набрав 53 очка. «Ренн» остался на третьей строчке в турнирной таблице (56 очков).

Ренн
2:3
Первый тайм: 1:1
Монако
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