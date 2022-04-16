Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Ренн»

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей. Он был заменен в середине второго тайма.

Россиянин отличается голевой передачей во втором туре подряд. В пяти последних матчах за монегасков на счету футболиста сборной России три результативных паса.