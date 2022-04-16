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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» победил «Дженоа» и сместил «Интер» с первого места в чемпионате Италии

В рамках 33-го тура чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» местный «Милан» встречался с «Дженоа».

Милан
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.


Счёт в игре уже спустя 11 минут после стартового свистка открыл португальский нападающий Рафаэл Леау после паса Пьера Калюлю. За три минуты до конца основного времени Жуниор Мессьяс забил второй гол. Главный арбитр встречи Даниэле Киффи после просмотра видеоповтора подтвердил взятие ворот.

«Интер» набрал 69 очков и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А второе место. «Милан» с 71 баллом идёт первым. При этом у «нерадзурри» есть одна игра в запасе. У «Наполи», находящегося на третьем месте, — 66 очков. «Интер» является действующим победителем турнира.

Милан
2:0
Первый тайм: 1:0
Дженоа
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