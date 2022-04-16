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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Такой позор, что они ничего не говорят». Зинченко — о российских футболистах

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу», обратился к российским футболистам.

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Источник: AP 2022

«У меня есть небольшой круг друзей в России, но сейчас он почти сошёл на нет. Я очень разочарован. Знакомые ребята позвонили мне, как только всё это произошло, а также написали: “Нам очень жаль, Алекс, но мы ничего не можем сделать”.

Можно, конечно. Если вы молчите, значит, вы поддерживаете то, что сейчас происходит на Украине. И я не понимаю, почему они так делают.

Возможно, они напуганы, ведь мы видим в социальных сетях фотографии, на которых россиян сажают, если они выходят на протесты. Посмотрите на футболистов или тех, у кого есть большая аудитория.

Вы можете поверить, что, если бы они все одновременно написали что-то со словами: “Ребята, мы против военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), мы должны остановить это”, — их бы всех арестовали? Конечно, нет. И такой позор, что они ничего не говорят», — приводит слова Зинченко The Guardian.

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