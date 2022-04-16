«Головин — лучший полузащитник французской лиги». Россиянин выдал суперпас в стиле Погба

«Монако» под руководством Филиппа Клемана играет всё увереннее. А Александр Головин выходит на ведущие роли в команде. Французский клуб одержал три победы подряд после вылета из плей-офф Лиги Европы и поднялся в таблице на шестое место. Александр, вернувшись в начале марта в состав после повреждения приводящей мышцы, отметился голевой передачей в ответном матче с «Брагой» в ⅛ финала Лиги Европы, а затем поучаствовал в разгроме над «ПСЖ» (3:0) и сделал ассист в игре с «Труа». На пятничный матч с «Ренном» Клеман снова выпустил его в старте — в четвёртый раз подряд.

Игроки обеих команд не стали мучить болельщиков скучным футболом и уже к 12-й минуте забили по голу. «Ренн» вышел вперёд на третьей минуте: Амари Траоре выполнил отличный пас на Флавьена Тэта, который с лёгкостью переиграл вратаря ударом головой с близкого расстояния. В принципе, «Монако» мог сравнять счёт через пять минут, но мяч после удара Кевина Фолланда прошёл чуть выше перекладины. Но проблемой для гостей это не стало.

Восстановил равенство на табло Вандерсон. Защитник «Монако» подключился к атаке и, ворвавшись в штрафную, с носка пробил в противоход вратарю. Однако гораздо круче было само развитие атаки, а не удар. Хозяева здорово вышли из-под прессинга на левом фланге, который закончился длинной диагональной передачей Александра Головина через центр — прямо на правый край штрафной площади. Без преувеличений можно сказать, что на такие пасы способны немногие в мировом футболе, например, такие передачи часто выдаёт Поль Погба.

Своим пасом Александр заставил местных болельщиков восхищаться. Кто-то признал Головина «лучшим полузащитником французской лиги», другие посчитали, что Александр заслуживает «лучшего клуба», но главное — это восторги от его передачи.

Если в первом тайме больше опасных моментов практически не было, то в начале второго «Ренн» дважды мог повести в счёте. Но сначала Бенжамен Буриго послал мяч выше перекладины, а затем Ловро Майер упал в штрафной и просил судью о пенальти. Подходы «Ренна» к чужим воротам закончились в итоге голом в собственные — Фолланд выиграл борьбу в воздухе и не без везения вывел Виссама Бен-Йеддера один на один. Лучший бомбардир «Монако» не промахнулся — 2:1.

Минутами позже отличную возможность забить первый гол в 2022 году получил Головин — его вывели проникающей передачей на рандеву с вратарём, и мяч после удара россиянина прошёл рядом со штангой. Несмотря на все попытки «Ренна» сравнять счёт, в этом матче было суждено победить «Монако». На 77-й минуте Мирон Боадю забил третий мяч в ворота «Ренна», а Вандерсон выступил в роли ассистента. Через несколько мгновений после гола поле покинул и бразилец, записавший на свой счёт 1+1 по системе «гол+пас», и россиянин.

Головин провёл на поле 78 минут и, помимо голевой передачи, отметился двумя ключевыми пасами, двумя ударами мимо ворот, одним перехватом и заработал на себе фол. В оставшиеся минуты матча без него монегаски пропустили гол: в добавленное время Мартен Терье реализовал пенальти, назначенный за фол Софьяна Диопа.