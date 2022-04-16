Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства в Петербурге

Прошлой осенью девушка из Казани по имени Алия обратилась в суд, чтобы Азмун выплачивал алименты в размере 25% от суммы своего дохода.

По ее словам, в 2018 году у нее завязались отношения с Азмуном, а в мае 2021-го она родила от него дочь. Она утверждает, что футболист отказался от добровольного признания отцовства и оплаты алиментов в полном объеме, но ежемесячно перечисляет ей 12 тысяч рублей. 14 марта суд удовлетворил ходатайство истца о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы на установление отцовства.