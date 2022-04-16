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11:53 (мск), источник: Sport24

Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства в Петербурге

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не приехал в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы в рамках судебного дела об установлении отцовства и взыскании алиментов, сообщает «Петербургский дневник».

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Источник: РИА "Новости"

Прошлой осенью девушка из Казани по имени Алия обратилась в суд, чтобы Азмун выплачивал алименты в размере 25% от суммы своего дохода.

По ее словам, в 2018 году у нее завязались отношения с Азмуном, а в мае 2021-го она родила от него дочь. Она утверждает, что футболист отказался от добровольного признания отцовства и оплаты алиментов в полном объеме, но ежемесячно перечисляет ей 12 тысяч рублей. 14 марта суд удовлетворил ходатайство истца о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы на установление отцовства.

«Была назначена дата проведения теста, представители ответчика сообщили, что он не сможет подъехать из-за загруженного игрового графика, и эксперт из Центра судебной экспертизы принял решение вернуть дело в суд. Дальше дело продолжит судья в соответствии с имеющимися доказательствами», — сказал адвокат истца Андрей Дмитриев.

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