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12:16 (мск), источник: Sports.Ru

Игрока «Специи» из-за серьги заменили через 10 минут после выхода на поле. Он не смог снять ее

Игрока «Специи» заменили через 10 минут после выхода на поле из-за серьги.

Интер
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Источник: AFP 2022

Нападающий Мбала Нзола вышел на замену на 60-й минуте матча Серии А с «Интером» (1:3).

Через минуту судья Фабио Мареска заметил, что футболист из Анголы играет с крупной серьгой в ухе. Арбитр велел игроку снять украшение.

Нзола несколько минут пытался снять серьгу за боковой линией, но не смог сделать этого даже с помощью сотрудников «Специи».

В итоге Нзола показал, что не может снять серьгу. Тренер «Специи» Тиаго Мотта был вынужден заменить игрока через 10 минут после выхода на замену.

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