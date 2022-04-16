Игрока «Специи» из-за серьги заменили через 10 минут после выхода на поле. Он не смог снять ее

Нападающий Мбала Нзола вышел на замену на 60-й минуте матча Серии А с «Интером» (1:3).

Через минуту судья Фабио Мареска заметил, что футболист из Анголы играет с крупной серьгой в ухе. Арбитр велел игроку снять украшение.

Нзола несколько минут пытался снять серьгу за боковой линией, но не смог сделать этого даже с помощью сотрудников «Специи».