Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Томь
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Салернитана
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Эмполи
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
КАМАЗ
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эльче
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Волгарь
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Факел
05
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо
Ротор
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
17:30
Фиорентина
Венеция
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Брест
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Сассуоло
10
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Акрон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Болонья
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Нефтехимик
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Металлург Лп
10
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
15.04
Ренн
Монако
23
10.04
Марсель
Монпелье
20
10.04
Страсбур
Лион
11
10.04
Ланс
Ницца
30
10.04
Анже
Лилль
11
10.04
Брест
Нант
11
10.04
Монако
Труа
21
10.04
Бордо
Метц
31
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:14 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан, чтобы клуб не вылетел из Лиги 1

Тренер «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан.

Сент-ЭтьенЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Сент-Этьен» занимает 18-е место в чемпионате Франции — это зона стыковых матчей. После недавнего разгрома от «Лорьяна» тренер Паскаль Дюпра решил изменить подход к игрокам, сообщает L"Équipe.

В частности, специалист попросил футболистов-мусульман — их в «Сент-Этьене» около двух третей команды — прекратить пост в Рамадан.

Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката. Однако профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

«Сент-Этьен» набрал 27 очков за 31 матч и лишь на одно очко опережает «Бордо», идущий 19-м — команда, занявшая это место, напрямую вылетает в Лигу 2.

Лорьян
6:2
Первый тайм: 2:2
Сент-Этьен
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь