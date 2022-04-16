«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в домашнем матче АПЛ

Единственный гол на 90-й минуте забил нападающий «Брайтона» Леандро Троссард. Главный арбитр Крейг Поусон показал в этой встрече шесть жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур и Эмерсон. Ещё три жёлтые карточки — на счету игроков «Брайтона» Энока Мвепу, Ива Биссума и Роберта Санчеса.