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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в домашнем матче АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

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Источник: Reuters

Единственный гол на 90-й минуте забил нападающий «Брайтона» Леандро Троссард. Главный арбитр Крейг Поусон показал в этой встрече шесть жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур и Эмерсон. Ещё три жёлтые карточки — на счету игроков «Брайтона» Энока Мвепу, Ива Биссума и Роберта Санчеса.

«Брайтон» набрал 40 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (57) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

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