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01:11 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» добыл первые очки в чемпионате Беларуси, обыграв футболистов «Арсенала»

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одержали первую победу в матчах 32-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
Арсенал Д
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После трех стартовых поражений торпедовцы сегодня порадовали своих болельщиков, обыграв на своей арене дебютанта высшей лиги дзержинский «Арсенал» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 34-й минуте встречи забил Александр Чиж.

В первой сегодняшней встрече на стадионе ФК «Минск» футболисты «Ислочи» разошлись миром с гродненским «Неманом» — 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине игры: на 65-й минуте Мартин Артюх вывел хозяев вперед, а через 15 минут ивуарийский форвард гостей Седрик Куадьо восстановил равновесие.

Вчера в стартовом поединке этого тура футболисты «Минска» на выезде одержали волевую викторию над «Слуцком» — 4:2.

Заключительные встречи 4-го тура пройдут в воскресенье, 17 апреля: «Витебск» — «Славия» (Мозырь), «Гомель» — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобур Абдихоликов, забивший 4 мяча.

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