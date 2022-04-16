Тренер «Астаны» нашел объяснение сенсационному поражению

Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Поздравляю “Акжайык” с победой, она заслуженная. У соперника был план, которого они придерживались, и им это удалось. Мы же разочарованы, потому что ожидали от этого матча гораздо большего в плане игры и особенно в плане результата. Соперник защищался компактно, давал очень мало места и нам не удалось найти путь к их воротам.

Чего нам не хватило, так это качественного решения в заключительной трети, а также необходимой энергии для борьбы за свободными мячами, которых в этой игре было много. Результат определил гол, который мы не должны пропускать. Мы не извлекли урок из прошлой игры. Этот матч также показал, что чемпионат будет очень равным и что разница между командами уменьшилась.

Мы в неловкой ситуации, помочь нам может только характер и большой труд", — приводит его слова пресс-служба столичного клуба.