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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» нашел объяснение сенсационному поражению

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал матч с «Акжайыком» в рамках шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Акжайык
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Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Поздравляю “Акжайык” с победой, она заслуженная. У соперника был план, которого они придерживались, и им это удалось. Мы же разочарованы, потому что ожидали от этого матча гораздо большего в плане игры и особенно в плане результата. Соперник защищался компактно, давал очень мало места и нам не удалось найти путь к их воротам.

Чего нам не хватило, так это качественного решения в заключительной трети, а также необходимой энергии для борьбы за свободными мячами, которых в этой игре было много. Результат определил гол, который мы не должны пропускать. Мы не извлекли урок из прошлой игры. Этот матч также показал, что чемпионат будет очень равным и что разница между командами уменьшилась.

Мы в неловкой ситуации, помочь нам может только характер и большой труд", — приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

В следующем туре, 22 апреля, «Астана» дома примет «Каспий», а на следующий день «Акжайык» на выезде встретится с «Шахтером».

Акжайык
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
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