«Ордабасы» не справился с аутсайдером чемпионата Казахстана
«Ордабасы» не смог переиграть «Туран» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ордабасы
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Ордабасы» не смог переиграть «Туран» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 0:0.
Для шымкентского клуба это вторая ничья в нынешнем сезоне при двух победах и двух поражениях. Туркестанцы, плетущиеся в хвосте турнирной таблицы, по-прежнему не знают побед, завершив третью игру вничью при двух неудачах.
В следующем туре, 23 апреля, «Ордабасы» на своем поле встретится с «Кызыл-Жаром», а «Туран» в гостях сыграет с «Кайратом».