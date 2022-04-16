Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Акрон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сент-Этьен
Брест
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Венеция
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Норвич
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Брентфорд
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Герта
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вольфсбург
61
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бохум
30
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Торино
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Томь
30
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
15:30
Сампдория
Салернитана
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Удинезе
Эмполи
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
КАМАЗ
41
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Факел
05
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Ротор
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Сассуоло
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Нефтехимик
20
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Металлург Лп
10
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Акжайык
Астана
10
00:00
Каспий
Атырау
21
00:00
Кызыл-Жар
Актобе
11
00:00
Туран
Ордабасы
00
10.04
Аксу
Актобе
12
10.04
Астана
Тараз
21
10.04
Туран
Кызыл-Жар
00
10.04
Шахтер Кг
Мактаарал
51
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» не справился с аутсайдером чемпионата Казахстана

«Ордабасы» не смог переиграть «Туран» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ордабасы
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 0:0.

Для шымкентского клуба это вторая ничья в нынешнем сезоне при двух победах и двух поражениях. Туркестанцы, плетущиеся в хвосте турнирной таблицы, по-прежнему не знают побед, завершив третью игру вничью при двух неудачах.

В следующем туре, 23 апреля, «Ордабасы» на своем поле встретится с «Кызыл-Жаром», а «Туран» в гостях сыграет с «Кайратом».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь