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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:18 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем» в чемпионате Англии

ТАСС, 16 апреля. «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 на своем поле обыграл «Норвич» в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед
НорвичЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В составе победителей все три мяча забил Криштиану Роналду (7-я, 32-я и 76-я минуты). У проигравших отличились Киран Дауэлл (45+1) и Теэму Пукки (52).

37-летний португалец оформил второй хет-трик в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Впервые Роналду забил три мяча 12 марта в матче против «Тоттенхэма» (3:2). Третий мяч форвард забил со штрафного удара, Роналду реализовал штрафной впервые с 2020 года, когда забил в ворота «Торино» (4:1) в матче чемпионата Италии, выступая за «Ювентус».

Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка после 32 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 21 очком в 32 играх располагается на 20-м месте. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 19 апреля на выезде сыграет с «Ливерпулем», «Норвич» 23 апреля примет «Ньюкасл».

В других матчах субботы «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» (0:1), «Арсенал» с таким же счетом уступил «Саутгемптону», «Брентфорд» обыграл «Уотфорд» (2:1).

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 2:1
Норвич
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