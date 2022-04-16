Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем» в чемпионате Англии

В составе победителей все три мяча забил Криштиану Роналду (7-я, 32-я и 76-я минуты). У проигравших отличились Киран Дауэлл (45+1) и Теэму Пукки (52).

37-летний португалец оформил второй хет-трик в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Впервые Роналду забил три мяча 12 марта в матче против «Тоттенхэма» (3:2). Третий мяч форвард забил со штрафного удара, Роналду реализовал штрафной впервые с 2020 года, когда забил в ворота «Торино» (4:1) в матче чемпионата Италии, выступая за «Ювентус».

Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка после 32 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 21 очком в 32 играх располагается на 20-м месте. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 19 апреля на выезде сыграет с «Ливерпулем», «Норвич» 23 апреля примет «Ньюкасл».