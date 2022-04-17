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01:13 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ продолжает победное шествие на старте 32-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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Свою четвертую викторию кряду борисовчане одержали в гостях у действующего чемпиона страны солигорского «Шахтера», выиграв с минимальным перевесом — 1:0. Первый тайм остался за гостями, которые сразу взяли мяч под свой контроль и вынудили хозяев сосредоточиться на обороне своих ворот. Свое игровое преимущество БАТЭ реализовал уже на 9-й минуте встречи, когда Валерий Бочеров успешно выполнил штрафной удар. До конца первой половины игры гости продолжали владеть инициативой, но забить второй гол им не удалось. В перерыве новый наставник «Шахтера» Сергей Ташуев произвел сразу две замены и в начале второго тайма его подопечные перехватили инициативу. Хозяева много атаковали, однако так и не смогли отыграться. БАТЭ набрал 12 очков из 12 возможных и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

В первой сегодняшней встрече на стадионе ФК «Минск» футболисты «Ислочи» разошлись миром с гродненским «Неманом» — 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине игры: на 65-й минуте Мартин Артюх вывел хозяев вперед, а через 15 минут ивуарийский форвард гостей Седрик Куадио восстановил равновесие.

Вчера в стартовом поединке этого тура футболисты «Минска» на выезде одержали волевую викторию над «Слуцком» — 4:2.

Заключительные встречи 4-го тура пройдут в воскресенье, 17 апреля: «Витебск» — «Славия» (Мозырь), «Гомель» — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 12 очков, на один балл меньше у «Немана», «Динамо» (Минск), «Энергетик-БГУ» и «Минск» набрали по 7 очков.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобур Абдихоликов, забивший 4 мяча.

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