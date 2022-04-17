БАТЭ одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Беларуси

Свою четвертую викторию кряду борисовчане одержали в гостях у действующего чемпиона страны солигорского «Шахтера», выиграв с минимальным перевесом — 1:0. Первый тайм остался за гостями, которые сразу взяли мяч под свой контроль и вынудили хозяев сосредоточиться на обороне своих ворот. Свое игровое преимущество БАТЭ реализовал уже на 9-й минуте встречи, когда Валерий Бочеров успешно выполнил штрафной удар. До конца первой половины игры гости продолжали владеть инициативой, но забить второй гол им не удалось. В перерыве новый наставник «Шахтера» Сергей Ташуев произвел сразу две замены и в начале второго тайма его подопечные перехватили инициативу. Хозяева много атаковали, однако так и не смогли отыграться. БАТЭ набрал 12 очков из 12 возможных и уверенно возглавляет турнирную таблицу.