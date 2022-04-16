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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» спас матч с «Тоболом» на 99-й минуте с нереализованным пенальти и удалением

«Тобол» упустил победу над «Кайратом» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: instagram.com/fctobol/

Центральная встреча тура прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2.

Первыми успеха добились гости, на 8-й минуте отличился Хосе Канте. На 33-й минуте костанайцы получили шанс отыграться с пенальти, но Асхат Тагыберген его не реализовал. Несмотря на это, хозяева все же провели ответный мяч перед самым перерывом — на 45+2-й минуте забил Сергей Малый.

Во втором тайме футболисты «Тобола» повели в счете после великолепного стандарта в исполнении Зорана Тошича на 72-й минуте. «Желто-черные» спаслись на 90+9-й минуте, после стандарта мяч в свои ворота срезал Владислав Васильев. А перед этим на 90+6-й минуте алматинцы остались в меньшинстве из-за удаления Арсена Буранчиева.

В следующем туре, 22 апреля, «Тобол» на выезде сыграет с «Атырау», а на следующий день «Кайрат» на своем поле встретится с «Тураном».

Тобол Кс
2:2
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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