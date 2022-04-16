«Кайрат» спас матч с «Тоболом» на 99-й минуте с нереализованным пенальти и удалением

Центральная встреча тура прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2.

Первыми успеха добились гости, на 8-й минуте отличился Хосе Канте. На 33-й минуте костанайцы получили шанс отыграться с пенальти, но Асхат Тагыберген его не реализовал. Несмотря на это, хозяева все же провели ответный мяч перед самым перерывом — на 45+2-й минуте забил Сергей Малый.

Во втором тайме футболисты «Тобола» повели в счете после великолепного стандарта в исполнении Зорана Тошича на 72-й минуте. «Желто-черные» спаслись на 90+9-й минуте, после стандарта мяч в свои ворота срезал Владислав Васильев. А перед этим на 90+6-й минуте алматинцы остались в меньшинстве из-за удаления Арсена Буранчиева.