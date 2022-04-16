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19:38 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

ТАСС, 16 апреля. Футбольный клуб «Ливерпуль» со счетом 3:2 победил «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Ибраима Конате (9-я минута) и Садио Мане (17, 45). У «Манчестер Сити» отличились Джек Грилиш (47) и Бернарду Силва (90+1).

Клубы провели третий матч в нынешнем сезоне, две встречи в рамках чемпионата Англии завершились со счетом 2:2.

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии в 15-й раз, клуб становился победителем турнира семь раз, завоевав последний титул в 2006 году. В финале нынешнего розыгрыша подопечные Юргена Клоппа сыграют с победителем полуфинального матча между «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится в воскресенье.

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит «Арсеналу» (14). Действующим победителем турнира является «Лестер».

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