«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
ТАСС, 16 апреля. Футбольный клуб «Ливерпуль» со счетом 3:2 победил «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
ТАСС, 16 апреля. Футбольный клуб «Ливерпуль» со счетом 3:2 победил «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Ибраима Конате (9-я минута) и Садио Мане (17, 45). У «Манчестер Сити» отличились Джек Грилиш (47) и Бернарду Силва (90+1).
Клубы провели третий матч в нынешнем сезоне, две встречи в рамках чемпионата Англии завершились со счетом 2:2.
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии в 15-й раз, клуб становился победителем турнира семь раз, завоевав последний титул в 2006 году. В финале нынешнего розыгрыша подопечные Юргена Клоппа сыграют с победителем полуфинального матча между «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится в воскресенье.
Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит «Арсеналу» (14). Действующим победителем турнира является «Лестер».