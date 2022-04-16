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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Партизаном» в матче чемпионата Сербии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Црвена Звезда» на своем поле сыграла вничью с «Партизаном» в матче 31-го тура чемпионата Сербии по футболу.

Црвена Звезда
Партизан
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Встреча в Белграде завершилась со счетом 0:0. «Црвена Звезда» набрала 82 очка и лидирует в турнирной таблице. «Партизан» с 80 очками находится на второй строчке.

В следующем туре 20 апреля «Црвена Звезда» в гостях сыграет с клубом «Бачка-Топола», а «Партизан» примет «Чукарички».

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