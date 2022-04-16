«Ювентус» потерял очки в матче Серии А, сыграв вничью с «Болоньей»

Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1. У «Болоньи» отличился Марко Арнаутович (52-я минута). За «Ювентус» забил Душан Влахович (90+5).

На 84-й минуте были удалены два игрока гостей. Красную карточку получил защитник Адама Сумаоро, а другой защитник Гари Медель получил вторую желтую карточку. Он также был удален с поля.