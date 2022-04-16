«Ювентус» потерял очки в матче Серии А, сыграв вничью с «Болоньей»
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии.
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1. У «Болоньи» отличился Марко Арнаутович (52-я минута). За «Ювентус» забил Душан Влахович (90+5).
На 84-й минуте были удалены два игрока гостей. Красную карточку получил защитник Адама Сумаоро, а другой защитник Гари Медель получил вторую желтую карточку. Он также был удален с поля.
«Ювентус», набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Болонья» с 38 очками располагается на 13-й строчке.