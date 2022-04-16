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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» потерял очки в матче Серии А, сыграв вничью с «Болоньей»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Ювентус
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Официальный твиттер "Ювентуса"

Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1. У «Болоньи» отличился Марко Арнаутович (52-я минута). За «Ювентус» забил Душан Влахович (90+5).

На 84-й минуте были удалены два игрока гостей. Красную карточку получил защитник Адама Сумаоро, а другой защитник Гари Медель получил вторую желтую карточку. Он также был удален с поля.

«Ювентус», набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Болонья» с 38 очками располагается на 13-й строчке.

Ювентус
1:1
Первый тайм: 0:0
Болонья
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