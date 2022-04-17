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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:32 (мск), источник: Sports.Ru

Неуклюжая гонка за ЛЧ в АПЛ: «Арсенал» сыпется, «Тоттенхэм» проигрывает, «МЮ» еле-еле побеждает 20-е место

Фаворита нет.

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Пока «Ман Сити» и «Ливерпуль» грызутся за чемпионство, в АПЛ продолжают сражаться за четвертое место, которое дает путевку в ЛЧ.

Явных претендента три — они не дают скучать.

«Арсенал» проиграл третий матч подряд

Источник: Reuters

• Команду Артеты штормит в апреле: три поражения подряд — и все командам из второй половины таблицы. Теперь — 0:1 против Саутгемптона.

А ведь «Арсенал» выдал невероятные февраль и март: всего одно поражение в семи матчах. Испанец тогда заслуженно получил приз лучшему тренеру марта в АПЛ.

• Причины неудач не понимает даже Артета: «Форма “Арсенала” вызывает серьезное беспокойство. Мы по-разному уступаем. Матч с “Саутгемптоном” сложно объяснить. Мы хорошо сыграли, но не добились нужного результата. Нужно и то, и другое».

• А ведь неделю назад «Челси» проехался по команде Хазенхюттля со счетом 6:0. «Арсенал» же не смог выжать из себя даже одного гола.

• Фанатам «Арсенала» приготовиться — впереди адский график. Сначала три матча подряд с прямыми конкурентами: Артета начнет с «Челси» и «МЮ», потом переключится на «Вест Хэм» и заигравший «Лидс» Марша, напоследок — «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» тоже неожиданно слил. Конте очень не нравится «Брайтон»

Источник: Reuters

• Команда Конте до матча против «Брайтона» набрала хорошую скорость: из семи матчей выиграли шесть с космическим общим счетом — 23:2. К проверке Грэмом Поттером «Тоттенхэм» подходил в статусе главного фаворита в борьбе за заветное место.

• Так было до 89-й минуты — а потом вмешался вингер Леандро Троссард и все испортил. Кстати, в игре с «Арсеналом» он тоже забивал.

• Поражение от «Брайтона» — не самый хороший знак. Конте особенно раздосадован: после игры ругался в том числе и на то, что гости часто тянули время. «В такой ситуации арбитр должен действовать лучше. Я думаю, что не стоит ломать темп игры, когда кто-то симулирует травмы», — грустил итальянец.

• «Тоттенхэм» остается главным фаворитом в борьбе за последнюю ЛЧ-путевку: из сложных соперников в календаре остались только «Ливерпуль» на «Энфилде» и «Арсенал» дома.

«Юнайтед» спас матч с «Норвичем» — спасибо Роналду

Источник: Reuters

• «МЮ» с огромным трудом совладал против «Норвича» с последнего места: Роналду открыл счет уже на 7-й минуте, на 32-й минуте после углового от Алекса Теллеса удвоил преимущество хозяев, а на 76-й забрал штрафной и забил — впервые прямым ударом после возвращения.

• У «Юнайтед» плохая форма: из последних 8 встреч команда Рангника выиграла лишь две — последняя победа была еще в марте.

• Победа над «Норвичем» должна успокоить команду Рангника. Хотя после матча Ральф отмечал не самые приятные моменты: «Мы должны были упростить себе жизнь, забив два мяча. Но этого не произошло. Мы утратили структуру игры, действовали недостаточно агрессивно. Надо играть умно и не позволять так много. Но счет внезапно стал 2:2. Нас спасал Де Хеа. “МЮ” определенно нужно повысить качество игры. Роналду сыграл ключевую роль. Его голы вышли выдающимися — но нам нельзя надеяться только на него».

• Самое сложное еще впереди: «Юнайтед» еще предстоит сыграть с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а потом с непростыми «Брентфордом» и «Брайтоном».

***

Гонка продолжается. «Тоттенхэм» мог оторваться, но не воспользовался шансом.

АПЛ. Тур 33

КомандаИРМО
1. Манчестер Сити315274
2. Ливерпуль315773
3. Челси304162
4. Тоттенхэм321857
5. Манчестер Юнайтед32854
6. Арсенал31854
7. Вест Хэм32951

Развязка приближается.

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