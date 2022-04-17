Неуклюжая гонка за ЛЧ в АПЛ: «Арсенал» сыпется, «Тоттенхэм» проигрывает, «МЮ» еле-еле побеждает 20-е место
Фаворита нет.
Фаворита нет.
Пока «Ман Сити» и «Ливерпуль» грызутся за чемпионство, в АПЛ продолжают сражаться за четвертое место, которое дает путевку в ЛЧ.
Явных претендента три — они не дают скучать.
• Команду Артеты штормит в апреле: три поражения подряд — и все командам из второй половины таблицы. Теперь — 0:1 против Саутгемптона.
А ведь «Арсенал» выдал невероятные февраль и март: всего одно поражение в семи матчах. Испанец тогда заслуженно получил приз лучшему тренеру марта в АПЛ.
• Причины неудач не понимает даже Артета: «Форма “Арсенала” вызывает серьезное беспокойство. Мы по-разному уступаем. Матч с “Саутгемптоном” сложно объяснить. Мы хорошо сыграли, но не добились нужного результата. Нужно и то, и другое».
• А ведь неделю назад «Челси» проехался по команде Хазенхюттля со счетом 6:0. «Арсенал» же не смог выжать из себя даже одного гола.
• Фанатам «Арсенала» приготовиться — впереди адский график. Сначала три матча подряд с прямыми конкурентами: Артета начнет с «Челси» и «МЮ», потом переключится на «Вест Хэм» и заигравший «Лидс» Марша, напоследок — «Тоттенхэм».
• Команда Конте до матча против «Брайтона» набрала хорошую скорость: из семи матчей выиграли шесть с космическим общим счетом — 23:2. К проверке Грэмом Поттером «Тоттенхэм» подходил в статусе главного фаворита в борьбе за заветное место.
• Так было до 89-й минуты — а потом вмешался вингер Леандро Троссард и все испортил. Кстати, в игре с «Арсеналом» он тоже забивал.
• Поражение от «Брайтона» — не самый хороший знак. Конте особенно раздосадован: после игры ругался в том числе и на то, что гости часто тянули время. «В такой ситуации арбитр должен действовать лучше. Я думаю, что не стоит ломать темп игры, когда кто-то симулирует травмы», — грустил итальянец.
• «Тоттенхэм» остается главным фаворитом в борьбе за последнюю ЛЧ-путевку: из сложных соперников в календаре остались только «Ливерпуль» на «Энфилде» и «Арсенал» дома.
• «МЮ» с огромным трудом совладал против «Норвича» с последнего места: Роналду открыл счет уже на 7-й минуте, на 32-й минуте после углового от Алекса Теллеса удвоил преимущество хозяев, а на 76-й забрал штрафной и забил — впервые прямым ударом после возвращения.
• У «Юнайтед» плохая форма: из последних 8 встреч команда Рангника выиграла лишь две — последняя победа была еще в марте.
• Победа над «Норвичем» должна успокоить команду Рангника. Хотя после матча Ральф отмечал не самые приятные моменты: «Мы должны были упростить себе жизнь, забив два мяча. Но этого не произошло. Мы утратили структуру игры, действовали недостаточно агрессивно. Надо играть умно и не позволять так много. Но счет внезапно стал 2:2. Нас спасал Де Хеа. “МЮ” определенно нужно повысить качество игры. Роналду сыграл ключевую роль. Его голы вышли выдающимися — но нам нельзя надеяться только на него».
• Самое сложное еще впереди: «Юнайтед» еще предстоит сыграть с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а потом с непростыми «Брентфордом» и «Брайтоном».
***
Гонка продолжается. «Тоттенхэм» мог оторваться, но не воспользовался шансом.
|Команда
|И
|РМ
|О
|1. Манчестер Сити
|31
|52
|74
|2. Ливерпуль
|31
|57
|73
|3. Челси
|30
|41
|62
|4. Тоттенхэм
|32
|18
|57
|5. Манчестер Юнайтед
|32
|8
|54
|6. Арсенал
|31
|8
|54
|7. Вест Хэм
|32
|9
|51
Развязка приближается.
Тимур Боков