Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ
Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура КПЛ-2022 с «Тоболом», сообщает пресс-служба алматинского клуба.
Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура КПЛ-2022 с «Тоболом», сообщает пресс-служба алматинского клуба.
Центральная встреча тура, сыгранная в Костанае, завершилась боевой ничьей — 2:2.
«Матч с “Тоболом” выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Не случайно эта команда является действующим чемпионом.
Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили “Тоболу” иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.
Андрей Ульшин хорошо сыграл на позиции центрального полузащитника. К сожалению, у Яцека Гуральски травма икроножной мышцы, и какое-то время он будет не доступен», — заявил Бердыев.
В следующем туре, 22 апреля, «Тобол» на выезде сыграет с «Атырау», а на следующий день «Кайрат» на своем поле встретится с «Тураном».