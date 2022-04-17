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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура КПЛ-2022 с «Тоболом», сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Кайрат
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Центральная встреча тура, сыгранная в Костанае, завершилась боевой ничьей — 2:2.

«Матч с “Тоболом” выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Не случайно эта команда является действующим чемпионом.

Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили “Тоболу” иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.

Андрей Ульшин хорошо сыграл на позиции центрального полузащитника. К сожалению, у Яцека Гуральски травма икроножной мышцы, и какое-то время он будет не доступен», — заявил Бердыев.

В следующем туре, 22 апреля, «Тобол» на выезде сыграет с «Атырау», а на следующий день «Кайрат» на своем поле встретится с «Тураном».

Тобол Кс
2:2
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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