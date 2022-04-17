Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ

«Матч с “Тоболом” выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Не случайно эта команда является действующим чемпионом.



Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили “Тоболу” иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.



Андрей Ульшин хорошо сыграл на позиции центрального полузащитника. К сожалению, у Яцека Гуральски травма икроножной мышцы, и какое-то время он будет не доступен», — заявил Бердыев.