15 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты в период с 2015 по 2020 год

По данным источника 12 из 15 игроков, проваливших допинг-тесты, сдали положительные тесты на запрещённые вещества, повышающие работоспособность. По одному из этих дел всё ещё ведётся следствие спустя пять месяцев после первоначального теста. Никаких санкций к футболистам также пока не применено.

В общей сложности 88 футболистов из Англии, Уэльса и Шотландии провалили допинг-тесты, получив «неблагоприятные аналитические результаты» при тестировании в период с 2013 по 2020 год.

Дюжина случаев применения препаратов, повышающих работоспособность, включала один положительный тест на амфетамин и три обнаружения триамцинолона, кортикостероида, который сэр Брэдли Уиггинс использовал для лечения сенной лихорадки перед своей победой на Тур де Франс.