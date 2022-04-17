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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

15 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты в период с 2015 по 2020 год

По меньшей мере 15 футболистов английской Премьер-лиги провалили тесты на запрещённые вещества в период с 2015 по 2020 год. Ни один из них не был дисквалифицирован. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: AFP 2022

По данным источника 12 из 15 игроков, проваливших допинг-тесты, сдали положительные тесты на запрещённые вещества, повышающие работоспособность. По одному из этих дел всё ещё ведётся следствие спустя пять месяцев после первоначального теста. Никаких санкций к футболистам также пока не применено.

В общей сложности 88 футболистов из Англии, Уэльса и Шотландии провалили допинг-тесты, получив «неблагоприятные аналитические результаты» при тестировании в период с 2013 по 2020 год.

Дюжина случаев применения препаратов, повышающих работоспособность, включала один положительный тест на амфетамин и три обнаружения триамцинолона, кортикостероида, который сэр Брэдли Уиггинс использовал для лечения сенной лихорадки перед своей победой на Тур де Франс.

Случаи в английской Премьер-лиге также включали четыре положительных результата на стимулятор риталин и один на хронический гонадотропин человека (ХГЧ), повышающий тестостерон — гормон, которым часто злоупотребляют в велоспорте и смешанных единоборствах.

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