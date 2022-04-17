Роналду — первый игрок старше 36 лет с 15 голами за сезон в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым футболистом в возрасте 36 лет и старше, которому удалось забить 15 голов за сезон в АПЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось провести 26 матчей в чемпионате.

Кроме того, Роналду трижды забивший «Норвичу» в матче АПЛ в возрасте 37 лет и 70 дней, стал самым возрастным футболистом после Тедди Шерингема, сделавшим хет-трик в чемпионате. Англичанину тогда было 37 лет и 146 дней.