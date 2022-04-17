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17:37 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — первый игрок старше 36 лет с 15 голами за сезон в АПЛ

Криштиану Роналду установил новое достижение, сделав хет-трик в матче с «Норвичем».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым футболистом в возрасте 36 лет и старше, которому удалось забить 15 голов за сезон в АПЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось провести 26 матчей в чемпионате.

Кроме того, Роналду трижды забивший «Норвичу» в матче АПЛ в возрасте 37 лет и 70 дней, стал самым возрастным футболистом после Тедди Шерингема, сделавшим хет-трик в чемпионате. Англичанину тогда было 37 лет и 146 дней.

Напомним, португалец делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с хавбеком «Ливерпуля» Диогу Жотой. Выше только Сон Хон Мин из «Тоттенхэма» и Мо Салах из «Ливерпуля».

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