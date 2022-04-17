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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» обыграла «Арминию» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» победила «Арминию» из Билефельда в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Билефельде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе «Баварии» голы забили Серж Гнабри (45+7 минута) и Джамал Мусиала (85). Также мяч в свои ворота отправил защитник «Арминии» Якоб Лаурсен (10).

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Арминия» с 26 очками располагается на 17-й строчке.

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Первый тайм: 0:2
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