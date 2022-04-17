«Бавария» обыграла «Арминию» в матче Бундеслиги

Встреча, прошедшая в Билефельде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе «Баварии» голы забили Серж Гнабри (45+7 минута) и Джамал Мусиала (85). Также мяч в свои ворота отправил защитник «Арминии» Якоб Лаурсен (10).