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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии

«Челси» победил «Кристал Пэлас» в матче ½ финала Кубка Англии. «Синие» взяли верх со счетом 2:0.

Челси
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Оба мяча были забиты во втором тайме. Голами отметились полузащитник Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Ливерпуля», который накануне обыграл «Манчестер Сити» (3:2). Решающий матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 мая.

В сезоне-2011/12 году «Ливерпуль» и «Челси» встречались в финале турнира, тогда «Челси» победил со счетом 2:1.

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