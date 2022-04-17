«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии

Оба мяча были забиты во втором тайме. Голами отметились полузащитник Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Ливерпуля», который накануне обыграл «Манчестер Сити» (3:2). Решающий матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 мая.