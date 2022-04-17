«Реал» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч 32-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Реала» на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022.
Реал
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Реала» на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Севилья»: Боно, Акунья, Карлос, Кунде, Навас, Гомес, Ракитич, Жордан, Корона, Марсьяль, Ламела.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Камавинга, Кроос, Винисиус, Бензема, Вальверде.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервным рефери выступит Мануэль Гарсия Гомес.