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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч 32-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Реала» на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022.

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Источник: Reuters
Футбол

Испания 2021/2022
Тур 32, 17.04.2022, 22:00

Севилья1Реал0

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Севилья»: Боно, Акунья, Карлос, Кунде, Навас, Гомес, Ракитич, Жордан, Корона, Марсьяль, Ламела.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Камавинга, Кроос, Винисиус, Бензема, Вальверде.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервным рефери выступит Мануэль Гарсия Гомес.

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