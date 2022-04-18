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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Два гола Месси в ворота «Марселя» не засчитали из-за офсайдов

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимает «Марсель».

ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил два гола в ворота «Марселя», которые не были засчитаны арбитром Франсуа Летексье из-за офсайдов. Первый мяч аргентинца был отменён на 41-й минуте из-за того, что он находился в положении вне игры. В добавленное к первому тайму время ситуация повторилась.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых забил 3 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с французским клубом истекает в 2023 году.

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2:1
Первый тайм: 2:1
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