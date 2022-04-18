Два гола Месси в ворота «Марселя» не засчитали из-за офсайдов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил два гола в ворота «Марселя», которые не были засчитаны арбитром Франсуа Летексье из-за офсайдов. Первый мяч аргентинца был отменён на 41-й минуте из-за того, что он находился в положении вне игры. В добавленное к первому тайму время ситуация повторилась.