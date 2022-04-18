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00:00 (мск), источник: ТАСС

Голы Неймара и Мбаппе принесли ПСЖ победу над «Марселем» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 17 апреля. «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 обыграл «Марсель» в матче лидеров чемпионата Франции по футболу и увеличил отрыв от соперника до 15 очков за шесть туров до окончания турнира. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Неймар (12-я минута), Килиан Мбаппе (45+4, с пенальти). У проигравших отличился Дуе Чалета-Цар (31).

Мбаппе забил 21-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Он опережает ближайших преследователей Мартена Терье из «Ренна» и Виссама Бен-Йеддера из «Монако» на два гола.

Матчи между ПСЖ и «Марселем» носят названия «Ле Классико» и «Дерби Франции», команды являются самыми принципиальными соперниками в чемпионате страны. Они провели между собой 88-й матч во всех турнирах. ПСЖ одержал 44-ю победу при 26 успехах «Марселя» и 18 ничьих. Встреча первого круга в Марселе завершилась со счетом 0:0.

После 32 туров ПСЖ набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Марсель» с 59 очками располагается на второй строчке. В следующем туре ПСЖ 20 апреля на выезде сыграет с «Анже», а «Марсель» в тот же день примет «Нант».

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