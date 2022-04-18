Голы Неймара и Мбаппе принесли ПСЖ победу над «Марселем» в матче чемпионата Франции

Забитыми мячами в составе победителей отметились Неймар (12-я минута), Килиан Мбаппе (45+4, с пенальти). У проигравших отличился Дуе Чалета-Цар (31).

Мбаппе забил 21-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Он опережает ближайших преследователей Мартена Терье из «Ренна» и Виссама Бен-Йеддера из «Монако» на два гола.

Матчи между ПСЖ и «Марселем» носят названия «Ле Классико» и «Дерби Франции», команды являются самыми принципиальными соперниками в чемпионате страны. Они провели между собой 88-й матч во всех турнирах. ПСЖ одержал 44-ю победу при 26 успехах «Марселя» и 18 ничьих. Встреча первого круга в Марселе завершилась со счетом 0:0.