«Реал» в добавленное время вырвал победу у «Севильи», проигрывая до 83-й минуты 1:2

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Иван Ракитич. На 25-й минуте преимущество «Севильи» удвоил хавбек Эрик Ламела.
На 50-й минуте отставание «сливочных» в счёте сократил форвард Родриго, ему ассистировал Даниэль Карвахаль. На 83-й минуте счёт сравнял защитник «Реала» Начо, голевой пас отдал Карвахаль. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий мадридцев Карим Бензема, результативную передачу оформил Родриго.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Мануэль Гарсия Гомес.
После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) — на третьей строчке. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».