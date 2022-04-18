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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» в добавленное время вырвал победу у «Севильи», проигрывая до 83-й минуты 1:2

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:2.

Реал
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Источник: Reuters

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Иван Ракитич. На 25-й минуте преимущество «Севильи» удвоил хавбек Эрик Ламела.

На 50-й минуте отставание «сливочных» в счёте сократил форвард Родриго, ему ассистировал Даниэль Карвахаль. На 83-й минуте счёт сравнял защитник «Реала» Начо, голевой пас отдал Карвахаль. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий мадридцев Карим Бензема, результативную передачу оформил Родриго.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Мануэль Гарсия Гомес.

После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) — на третьей строчке. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

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