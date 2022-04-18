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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сумасшедший камбэк «Реала», «Челси» ждет новый финал с «Ливерпулем», Неймар и Мбаппе выиграли французское класико

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Реал
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Атлетико
Эспаньол
Челси
Кристал Пэлас
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Источник: Reuters

Испания: мадридские триллеры

Об осторожности гостей красноречиво говорил тот факт, что голкипер «Эспаньола» Диего Лопес получил предупреждение за затяжку времени уже на 33-й минуте. Но это работало, так как «Атлетико» не смог забить в первом тайме в четвертом матче подряд. Вдобавок ко всему мадридцы к перерыву потеряли из-за травм Лемара и Жоау Феликса, которому перед игрой вручили приз лучшего игрока по итогам марта.

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 32, 17.04.2022, 17:15

Атлетико2Эспаньол1

Диего Симеоне в паузе между таймами сделал сразу три замены, и характер игры стал меняться. Скучавший до этого Облак совершил несколько ярких сэйвов, после одного из которых хозяева умчались в контратаку и Феррейра-Карраско, эффектно разобравшись с защитником, отправил мяч в ближний угол.

Но «Атлетико» не развил успех, а концовку едва не испортило неоднозначное удаление Кондогбья. Мяч попал ему в отставленную руку от одноклубника Филипе, но так как речь шла о второй желтой карточке, ВАР не мог вмешаться в ситуацию. Наказание же получилось двойным, так как Рауль де Томас еще и забил со штрафного, а Облак, что очевидно, не выручил.

Однако в итоге лучший снайпер «Эспаньола» оказался самым несчастным человеком на «Ваньда Метрополитано». На седьмой добавленной минуте после срезки Гризманна мяч попал форварду в руку, арбитр убедился в верности подсказки ВАР, а Феррейра-Карраско стал героем матча. Отрыв «Атлетико» от идущего пятым «Бетиса» вырос до трех очков.

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 32, 17.04.2022, 22:00

Севилья2Реал3

То, что «Реалу» в воскресенье придется столкнуться с проблемами, было понятно еще после инфарктной битвы с «Челси» в Лиге чемпионов. Где взять силы еще и на «Севилью», которая поставила на мощный старт и к 25-й минуте забила два мяча? Очень обидные для сливочных, ведь Рикитичу помогла рассыпавшаяся «стенка», а потом случился провал в обороне. Таких дебютов в ла лиге у Мадрида не случалось с сентября 2018 года, причем и тогда дело было на «Рамон Санчес Писхуан». Главное отличие — главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги тогда находился на тренерской скамейке гостей.

Казалось, «Реал» обречен. Даже с точки зрения статистики, потому что схожие ситуации в играх с «Севильей» в ла лиге встречались 22 раза. Итог — ничья и 21 поражение, однако команда в версии Карло Анчелотти имеет какую-то невероятную волю к победе. Да и тренер мастерски управляет игрой. В воскресенье он в перерыве поменял полузащитника Камавингу на Родригу, и бразилец после гола «Челси» снова вернул одноклубников в игру. Плюс, гостей завел отмененный на 75-й минуте гол Винисиуса Жуниора. Изучивший повтор арбитр посчитал, что бразилец подыграл себе рукой, но ситуация получилась неоднозначной.

И тут выстрелил другой джокер — Начо, которому ассистировал еще один игрок обороны — записавший на свой счет два результативных паса Карвахаль. После этого «Реал» уже было не остановить. А Бензема, промахнувшись из идеальной позиции, в компенсированное время уже не имел права свести на нет усилия выдержавшего невероятную паузу и выдавшего пас от линии поля Родригу. У француза уже 25 голов в чемпионате, а «Реал» оторвался от играющей в понедельник «Барселоны» и «Севильи» на 15 очков.

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Англия: специалист по полуфиналам

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (Лофтус-Чик, 65. Маунт, 76).

Вторым финалистом Кубка Англии стал «Челси», и это уже шестой финал синих за 15 месяцев работы Томаса Тухеля. Примечательно, что в воскресенье успех синим принесли два воспитанника клубной академии, но если успехи Маунта — дело привычное, то гол вогнавшего мяч в верхний угол Лофтус-Чика в какой-то степени сюрприз. Дело в том, что в прошлый раз полузащитник забивал за родной клуб в мае 2019 года.

Огромная пауза, но какие важные голы! Почти три года назад Лофтус-Чик отличился в полуфинале Лиги Европы против «Айнтрахта», который лондонцы все-таки превзошли в серии пенальти, а потом выиграли второй по статусу еврокубок. Чтобы история повторилась, «Челси» должен обыграть «Ливерпуль», взяв у красных реванш за проигранный в конце февраля финал Кубка лиги.

Германия: «Бавария» в шаге от титула, Тедеско уже третий

Футбол

Германия 2021/2022
Тур 30, 17.04.2022, 16:30

Арминия0Бавария3

Любой провал топ-клуба — а именно так выглядит поражение в Лиге чемпионов от «Вильярреала» — порождает волну невероятных слухов и даже охоту на ведьм. Вот и вокруг «Баварии» перед туром было неспокойно, а ряд источников в Германии утверждал, что Левандовски и другие звезды недовольны тренировками и тактикой Юлиана Нагельсманна. Ничего нового, если вспомнить, как в Мюнхене сожрали Карло Анчелотти и Нико Ковача.

Только это все слухи, а в реальности Левандовски проводит один из лучших сезонов в карьере. И как раз он заставил защитника «Арминии» срезать мяч в собственные ворота, а в концовке ассистировал Мусиале. Хотя вопросов относительно игры не осталось в тот момент, когда на седьмой добавленной к первому тайму минуте Гнабри удвоил перевес «Баварии». Означает же успех гостей то, что в следующем туре в случае победы в немецком класико с дортмундской «Боруссией» мюнхенцы официально станут чемпионами в десятый раз подряд.

Футбол

Германия 2021/2022
Тур 30, 17.04.2022, 20:30

Байер0РБ Лейпциг1

Центральный матч тура в Леверкузене завершился очередным триумфом «Лейпцига», который с учетом всех турниров не проигрывает на протяжении 14 матчей. Последнюю осечку подопечные Доменико Тедеско допустили еще 2 февраля, причем это была игра с «Баварией», где «быки» дали чемпиону бой (2:3). А против «Байера» гости создали достаточно моментов, чтобы снять все вопросы об исходе игры раньше 69-й минуты. Были и попадание в штангу, и нереализованный выход один на один, после чего очередной результативный балл заработал Нкунку. На этот раз — за передачу, после которой Собослои «шведой» запустил мяч в верхний угол, а «Лейпциг» убрал поверженных «аспириновых» с третьего места. Впрочем, расслабляться «быкам» рано: идущий пятым «Фрайбург» отстает всего на три очка.

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Франция: Париж превзошел Марсель

Футбол

Франция 2021/2022
Тур 32, 17.04.2022, 21:45

ПСЖ2Марсель1

Одно из самых жарких противостояний французского футбола получилось не в пример более содержательным, чем нулевая ничья на «Велодроме» в первом круге. А Неймар забил классный гол, выбросившись на диагональ Верратти и поставил в тупик двинувшегося на перехват Пау Лопеса.

Как оказалось, пример оказался заразительным, и коллегу по амплуа решил «поддержать» Доннарумма. Безобразно сыграв на выходе при подаче углового, он позволил Чалете-Цару с ленточки вбить мяч в ворота. Однако к перерыву «ПСЖ» вернул себе лидерство в счете, а реализовавший пенальти Мбаппе с семью мячами стал главным бомбардиром французского класико. Еще одного гола Кильяна лишил микроскопический офсайд, так что и гениально сыгравший в этом эпизоде Месси не досчитался результативного балла.

Могло быть и хуже, однако ВАР в концовке помог Парижу, опять же из-за положения «вне игры» отменивший гол Салиба. Этот успех «ПСЖ» оказался не рядовым — теперь столица в противостоянии с «Марселем» в рамках лиги 1 вышла вперед по количеству побед (33−32).

Нидерланды: десятый кубок ПСВ

ПСВ — «Аякс» — 2:1 (Гутьеррес, 48. Гакпо, 50 — Гравенберх, 23).

ПСВ, проводивший рекордный для себя 53-й матч в рамках одного сезона, сначала лишился отмененного гола, а потом пропустил от ведущего переговоры о переходе в «Баварию» Гравенберха. Тут сразу вспомнились статистические расклады, согласно которым «Аякс» проиграл лишь один из десяти последних матчей с принципиальным соперником, а в финалах Кубка превзошел эйндховенцев три раза подряд.

Однако в этот раз все перевернулось с ног на голову за каких-то две минуты. То, что в этот вечер возможно все, стало понятно, когда после «стандарта» мяч в сетку отправил не забивавший на протяжении двух сезонов Гутьеррес. И тут же «Аякс» сам подарил сопернику гол авантюрным пасом через центральную зону. Вдобавок к этому еще и голкипер стал жертвой финтов Гакпо и не остановил не казавшийся неотразимым дальний удар. Так ПСВ завоевал Кубок Нидерландов в десятый раз и впервые с 2012 года.

Шотландия: спартаковский след в «Дерби Старой фирмы»

«Селтик» — «Рейнджерс» — 1:2 (Тэйлор, 64 — Арфилд, 78. Старфельт, 114, в свои ворота).

За неделю до старта решающего раунда чемпионата два шотландских гранда сошлись в полуфинале кубкового турнира. И, несмотря на гостевой статус, «Рейнджерс» провел первый тайм с явным игровым преимуществом. «Селтику» несколько раз откровенно везло, как в эпизоде с выстрелом Ландстрема в штангу. Однако перед уходом на перерыв «джерс» потеряли получившего травму Рэмси, а во второй половине оборона гостей прозевала выключение в атаку защитника Тэйлора.

Казалось, все идет не по сценарию Джованни ван Бронкхорста, но тренер внес коррективы, и Арфилду хватило нескольких минут, чтобы из центра штрафной запустить мяч в верхний угол и перевести игру в овертайм. А там фанатов «джерс» свел с ума бывший игрок «Спартака-2» Сакала, заставивший экс-защитника «Рубина» Старфельта поразить собственные ворота. «Рейнджерс» провел уникальную неделю, с интервалом в три дня отыграв по 120 минут и выйдя в полуфинал Лиги конференций, а теперь и в финал Кубка Шотландии.

Статистика дня
8 раз открывал счет в текущем чемпионате Франции нападающий «Лиона» Дембеле.
10 очков набрал в ла лиге «Атлетико», забивая голы после 90-й минуты.
23 гола после стандартов и 13 из них после угловых пропустил в этом сезоне «Лестер». Оба показателя — худшие в АПЛ.
1000-й мяч голландских игроков в АПЛ забил нападающий «Бернли» Вегхорст.

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