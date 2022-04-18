Бензема украшает великий сезон: забил чемпионский гол на 92-й, поставил личный рекорд в Ла Лиге

«Реал» одержал волевую победу над «Севильей» (3:2), хотя после первого тайма горел 0:2. Один из главных героев матча вас не удивит: шикарнейший Карим Бензема вырвал для команды три очка на 92-й минуте.

Французский суперфорвард решил в самый нужный момент: сначала сделал скидку на Родриго (он в итоге оформил 1+1) — бразилец подбежал к вратарской и прострелил обратно, Бензема остановил мяч и пробил Буну — мощнейшие 3:2 от «Мадрида»! «Севилье» остается лишь посочувствовать.

Будем честны: это было очень-очень похоже на чемпионский гол. Да, и до этого почти не оставалось сомнений в золоте «Реала», но теперь «Мадрид» прихлопнул одного из двух главных преследователей, проскочил один из главных рисков потерять очки. Отрыв — 15 очков от «Барсы» и «Севильи», у каталонцев два матча в запасе.

Бензема продолжает бить рекорды. Мчит к «Золотому мячу»

Восторгаться Каримом Бензема можно бесконечно. Бес-ко-неч-но!

• Француз забил 39 голов в 39 матчах за «Реал» в этом сезоне. Положил 25 мячей в Ла Лиге, 12 — в Лиге чемпионов, еще два — в Суперкубке Испании.

• С победными голами у француза тоже все классно: это уже 11-й в сезоне. Решал в том числе против «Атлетико» (в Ла Лиге), «Челси» и «ПСЖ» — в ЛЧ. Кстати, посреди недели Карим забивал на 96-й лондонцам — решающий в дополнительное время, теперь — на 92-й без всякого овертайма.

• Только что Бензема установил личный рекорд в Ла Лиге — мощнейшие 25 голов за сезон! Так он превзошел свое же достижение сезона-2015/16 — тогда было 24 мяча. А ведь сыграли 32 тура, со средним показателем гол за игру можно замахнуться и на тридцатку только в чемпионате.

• К тому же Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: в этом сделал уже 38 за «Реал» и пять за сборную Франции.

• Еще после хет-трика в ворота «ПСЖ» в ЛЧ Бензема ворвался в тройку лучших бомбардиров в истории «Реала», обойдя легендарного Альфредо Ди Стефано, у которого 308 голов. Карим уже приближается к Раулю: на счету француза 317 голов в 597 матчах, а у легендарного испанца — 323 мяча в 741 игре. Лидирует Криштиану Роналду — 451 гол в 438 встречах.