«Лейпциг» Тедеско — в одном графике! Взлететь выше невозможно, хотя…

«РБ Лейпциг» в минувшем туре Бундеслиги обыграл «Байер» (1:0) благодаря голу Доминика Собослаи. Победа продвинула «Лейпциг» на третье место в чемпионате — в таблице команда обошла как раз «Байер». Сейчас у клуба Тедеско 54 очка после 30 игр, у «Байера» — 52.

«Лейпциг» проводит вторую половину Бундеслиги очень уверенно — продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге до девяти матчей: семь побед, две ничьих.

Сейчас можно говорить, что назначение Тедеско сыграло ключевую роль в преображении «Лейпцига». Доменико возглавил команду 9 декабря 2021 года — после 14 сыгранных туров. За это время клуб отыграл восемь позиций — поднялся с 11-го на 3-е место в чемпионате. При немецком специалисте «Лейпциг» проиграл в Бундеслиге (и вообще) лишь дважды — «Арминии» и «Баварии».

Посмотрите на график и оцените эффективность работы Доменико:

Ключевые победы «Лейпцига» при Тедеско в Бундеслиге.

15-й тур. «Лейпциг» — «Боруссия» М — 4:1

Тедеско впечатлил сразу, в первой игре разгромив прямого конкурента. После игры «Лейпциг» взлетел с 11-го на 7-е место в чемпионате.

18-й тур. «Лейпциг» — «Майнц» — 4:1

Через три тура команда Тедеско снова встретилась с соседом по таблице — на этот раз с «Майнцем» (располагался строчкой выше). Дубль Андре Силвы, а также голы Кристофера Нкунку и Собослаи сместили «Майнц» с девятого места.

22-й тур. «Лейпциг» — «Кельн» — 3:1

Победа над «Кельном» переместила «Лейпциг» аж на три позиции выше — с 7-го места на 4-е. После этого команда Тедеско не падала ниже пятой строчки.

28-й тур. «Боруссия» Д — «Лейпциг» — 1:4

Победа над дортмундской «Боруссией» не изменила турнирного положения «Лейпцига», но явно пошла на пользу в моральном плане. Крупно обыграть «Боруссию» на полностью забитом впервые с начала пандемии «Сигнал Идуна Парк» стоит дорогого.

30-й тур. «Байер» — «Лейпциг» — 0:1

Победа в гостях над «Байером» позволила «Лейпцигу» выйти на уверенную третью строчку. «Боруссию» и «Баварию» достать уже почти невозможно (отставание 9 очков), поэтому сейчас Тедеско должен сконцентрироваться на удержании места в тройке.

Следующий сезон = интрига!