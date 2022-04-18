«Величайшие клубы в мире»: Клопп — о «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед»

«Это большой матч, величайшее противостояние, я бы назвал эти клубы двумя величайшими клубами мира. Может быть, две испанские команды скажут по-другому, но сейчас встретятся две крупнейшие команды в мире. Огромная история, большие противостояния как в прошлом, так и после моего прихода в команду. Мы странным образом проигрывали некоторые матчи “Манчестер Юнайтед”, потребовалось время, чтобы мы смогли победить. Но ладно, это уже 13-й раз, когда мы встретимся с “Юнайтед” в чемпионате (при Клоппе), и мы должны были научиться за это время», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».