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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Величайшие клубы в мире»: Клопп — о «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Немецкий тренер Юрген Клопп заявил, что считает «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» двумя самыми крупными футбольными клубами в мире.

Ливерпуль
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Официальный твиттер клуба "Ливерпуль"

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» во вторник в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице, набрав 73 очка. Манкунианцы идут пятыми (54).

«Это большой матч, величайшее противостояние, я бы назвал эти клубы двумя величайшими клубами мира. Может быть, две испанские команды скажут по-другому, но сейчас встретятся две крупнейшие команды в мире. Огромная история, большие противостояния как в прошлом, так и после моего прихода в команду. Мы странным образом проигрывали некоторые матчи “Манчестер Юнайтед”, потребовалось время, чтобы мы смогли победить. Но ладно, это уже 13-й раз, когда мы встретимся с “Юнайтед” в чемпионате (при Клоппе), и мы должны были научиться за это время», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».

Англия 2021/2022
Тур 30, 19.04.2022, 22:00

Ливерпуль-Манчестер Юнайтед-
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