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18:44 (мск), источник: Sport24

Российская гольфистка случайно встретилась в лифте с Неймаром, Мбаппе и Месси

Российская гольфистка Марта Сильченко опубликовала необычное фото в социальных сетях.

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Отправляясь на тренировку, Сильченко встретилась в лифте со звездными футболистами французского «Пари Сен-Жермен» и не упустила возможности сделать совместный снимок. В кадр попали Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси, Серхио Рамос и другие игроки парижан. «Необычный день в спортклубе. Только что проехала в лифте с лучшими футболистами в мире», — подписала фото гольфистка.

Фотография разлетелась по глобальной сети и стала трендом Интернета в понедельник, 18 апреля.

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