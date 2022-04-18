Российская гольфистка случайно встретилась в лифте с Неймаром, Мбаппе и Месси
Российская гольфистка Марта Сильченко опубликовала необычное фото в социальных сетях.
Российская гольфистка Марта Сильченко опубликовала необычное фото в социальных сетях.
Отправляясь на тренировку, Сильченко встретилась в лифте со звездными футболистами французского «Пари Сен-Жермен» и не упустила возможности сделать совместный снимок. В кадр попали Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси, Серхио Рамос и другие игроки парижан. «Необычный день в спортклубе. Только что проехала в лифте с лучшими футболистами в мире», — подписала фото гольфистка.
Фотография разлетелась по глобальной сети и стала трендом Интернета в понедельник, 18 апреля.