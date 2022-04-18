Зачем платить больше? Молодежь «Кайрата» ошибается, но не проигрывает в КПЛ

Из-за кадровых проблем в Костанае «Кайрат» вышел сразу с пятью воспитанниками в основном составе. Могло быть и больше, но неожиданно в заявке не оказалось Артура Шушеначева. Зато удивило присутствие Андрея Ульшина, который составил дуэт в центре поля вместе с Рикарду Алвешом. Такая связка крайне необычна, ведь оба левоногие и акцентированы скорее на созидание, нежели на оборонительные действия. То есть чистого опорника у «Кайрата» фактически не было.

Но начнем по порядку, с вратаря. Данил Устименко вновь проявил себя как специалист по пенальти, блестяще отразив удар Асхата Тагыбергена. По пропущенным голам каких-либо серьезных претензий к Данилу высказать нельзя, хотя, возможно, при ударе со штрафного от Тошича реально было совершить спасение. Учитывая точку удара, расстояние и манеру исполнения штрафных от серба, прочитать эпизод было реально, но это точно не ошибка, скорее можно занести это в раздел «не выручил».

К защитникам Дамиру Касабулату, Арсену Буранчиеву и Султанбеку Астанову вопросов больше. Касабулат в первом тайме едва не привез гол, вернее, это и был гол, но алматинцев выручило попадание в офсайд Сергеева. Буранчиев, весь матч играя предельно сконцентрированно, неожиданно не совладал с эмоциями и заработал удаление на 95-й минуте за безрассудный фол в центре поля. У Курбана Бердыева и без того головная боль относительно кадров в обороне, а тут выбывает еще один игрок. Кто будет в тройке защитников на следующий матч с «Тураном» — пока не совсем понятно. Астанов, опять же, сыграл старательно, но активности и продуктивности в атаке критически не хватало, учитывая позицию латераля.

Фигура Ульшина здесь наиболее интересна. С одной стороны, его похвалил даже Бердыев. И статистически Андрей показал действительно неплохую игру — собрал четыре фола на себе, много и точно пасовал (62 передачи, 92 процента точности), отдал одну ключевую передачу и 17 раз вступал в единоборства (53 процента выигранных). Но есть одна существенная помарка. Именно после фола Ульшина «Тобол» заработал штрафной вблизи ворот и забил второй гол. Тем не менее потенциал для роста у хавбека точно имеется. Левоногий центральный полузащитник — это довольно редкий симбиоз для казахстанского футбола, поэтому в перспективе футболист «Кайрата» может вырасти в игрока национальной сборной.

Да, в нашем восприятии от игры молодых «кайратовцев» есть эмоциональная составляющая исходя из результата, проиграй команда, возможно, отношение к ним было бы иным. «Кайрату» в какой-то степени повезло, но они являются единственной командой чемпионата с нулем в графе «поражения» и готовы претендовать на чемпионство, несмотря на неминуемые ошибки своих молодых воспитанников.