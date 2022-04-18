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21:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дерби Каунти» Уэйна Руни вылетел из чемпионшипа. Клуб окажется в третьей лиге впервые с 1986 года

В матче 43-го тура чемпионшипа «Дерби Каунти» в гостях проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 0:1.

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Таким образом, подопечные Уэйна Руни потеряли шансы на сохранение во втором английском дивизионе. За три матча до конца чемпионата команда с 31 очком находится на предпоследнем, 23-м месте в турнирной таблице.

«Дерби Каунти» — первый клуб в тренерской карьере бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. В качестве главного тренера клуба Руни провел 82 матча, одержав 23 победы при 22 ничьих и 37 поражениях.

Клуб из графства Дербишир сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года.

По ходу сезона из-за финансовых проблем с «Дерби Каунти» сняли 21 очко.

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