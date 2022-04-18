«Дерби Каунти» Уэйна Руни вылетел из чемпионшипа. Клуб окажется в третьей лиге впервые с 1986 года

Таким образом, подопечные Уэйна Руни потеряли шансы на сохранение во втором английском дивизионе. За три матча до конца чемпионата команда с 31 очком находится на предпоследнем, 23-м месте в турнирной таблице.

«Дерби Каунти» — первый клуб в тренерской карьере бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. В качестве главного тренера клуба Руни провел 82 матча, одержав 23 победы при 22 ничьих и 37 поражениях.

Клуб из графства Дербишир сыграет в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года.