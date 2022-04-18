Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Верона
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Рома
11
Футбол. Зарубежный
19.04
Мальорка
Алавес
Футбол. Кубок России
19.04
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
19.04
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
17.04
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
11
17.04
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
21
16.04
Манчестер Юнайтед
Норвич
32
16.04
Саутгемптон
Арсенал
10
16.04
Уотфорд
Брентфорд
12
16.04
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
01
10.04
Манчестер Сити
Ливерпуль
22
10.04
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рождении

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рождении.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

"С глубочайшей печалью мы должны сообщить, что наш сын скончался. Это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их квалифицированную помощь и поддержку. Все опустошены этой потерей, и убедительно просим вас о покое в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя", — написал Роналду в соцсетях.

В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появиться на свет мальчик и девочка.

У 37-летнего нападающего четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь