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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:21 (мск), источник: ТАСС

«Рома» сыграла вничью с «Наполи» и продлила серию без поражений в чемпионате Италии

ТАСС, 18 апреля. Футбольные клубы «Рома» и «Наполи» со счетом 1:1 сыграли вничью в матче чемпионата Италии. Встреча прошла в понедельник в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Наполи
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Источник: Reuters

В составе «Наполи» голом отметился Лоренцо Инсинье (11-я минута, с пенальти), у «Ромы» отличился Стефан Эль-Шаарави (90+1).

Подопечные Лучано Спаллетти с 67 очками в 33 матчах занимают третье место в турнирной таблице и продолжают погоню за лидерами чемпионата — за «Миланом» (71 очко; 33 матча) и «Интером» (69; 32).

Подопечные Жозе Моуринью не проигрывают в чемпионате страны на протяжении 12 матчей (семь побед и пять ничьих), последнее поражение римского клуба датируется 9 января, тогда «Рома» проиграла дома «Ювентусу» со счетом 3:4. «Рома» располагается на пятом месте в таблице, набрав 58 очков после 33 матчей.

В следующей матче «Наполи» сыграет на выезде с «Эмполи» 24 апреля. «Рома» на день раньше в гостях встретится с «Интером».

Наполи
1:1
Первый тайм: 1:0
Рома
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