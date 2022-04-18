«Рома» сыграла вничью с «Наполи» и продлила серию без поражений в чемпионате Италии

В составе «Наполи» голом отметился Лоренцо Инсинье (11-я минута, с пенальти), у «Ромы» отличился Стефан Эль-Шаарави (90+1).

Подопечные Лучано Спаллетти с 67 очками в 33 матчах занимают третье место в турнирной таблице и продолжают погоню за лидерами чемпионата — за «Миланом» (71 очко; 33 матча) и «Интером» (69; 32).

Подопечные Жозе Моуринью не проигрывают в чемпионате страны на протяжении 12 матчей (семь побед и пять ничьих), последнее поражение римского клуба датируется 9 января, тогда «Рома» проиграла дома «Ювентусу» со счетом 3:4. «Рома» располагается на пятом месте в таблице, набрав 58 очков после 33 матчей.