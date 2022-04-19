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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:10 (мск), источник: ТАСС

«Кадис» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барселоны» в чемпионате Испании

ТАСС, 18 апреля. Футбольный клуб «Кадис» со счетом 1:0 победил «Барселону» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в понедельник в Барселоне.

Барселона
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Источник: AP 2022

Единственный гол на 48-й минуте забил Лукас Перес.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс провел 674-й матч в составе команды, догнав по этому показателю Андреса Иньесту. Больше игр в составе клуба из Барселоны провели только нынешний главный тренер клуба Хави (767 матчей) и нападающий Лионель Месси (778). 33-летний Бускетс является воспитанником «Барселоны», в ее составе он стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, семикратным обладателем Кубка Испании. В составе национальной сборной полузащитник выиграл чемпионаты мира и Европы.

Подопечные Хави прервали 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны (11 побед и четыре ничьи). Последний раз «Барселона» уступала 4 декабря 2021 года, тогда каталонцы проиграли «Бетису» (0:1).

«Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков в 31 матче. «Кадис» поднялся на 16-е место с 31 очком после 32 игр, покинув зону вылета. Лидером таблицы является «Реал», у которого 75 очков после 32 матчей.

В следующем матче «Барселона» на выезде сыграет с командой «Реал Сосьедад» 21 апреля. «Кадис» в этот же день примет «Атлетик».

Барселона
0:1
Первый тайм: 0:0
Кадис
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