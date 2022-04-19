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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:23 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» потерпела третье поражение подряд в чемпионате Италии. Миранчук сыграл 56 минут

ТАСС, 19 апреля. «Аталанта» со счетом 1:2 проиграла «Вероне» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и потерпела третье поражение подряд в турнире. Встреча прошла в понедельник в Бергамо.

Аталанта
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Забитыми мячами в ворота «Аталанты» отметились Федерико Чекерини (45+2-я минута) и Тён Копмейнерс (55, автогол). У проигравших отличился Джорджио Скальвини (82).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 34-й минуте после травмы украинца Руслана Малиновского. Россиянин провел 18-й матч в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.

«Аталанта» потерпела третье поражение подряд в чемпионате Италии. С учетом четвертьфинальных матчей Лиги Европы с германским «Лейпцигом» (1:1, 0:2) команда из Бергамо не может победить в пяти встречах подряд (четыре поражения и ничья).

«Аталанта» набрала 51 очко после 32 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» с 48 очками в 33 играх располагается на девятой строчке. В следующем туре «Аталанта» 23 апреля на выезде сыграет с «Венецией», а «Верона» в тот же день примет «Салернитану».

Аталанта
1:2
Первый тайм: 0:1
Верона
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