«Аталанта» потерпела третье поражение подряд в чемпионате Италии. Миранчук сыграл 56 минут

Забитыми мячами в ворота «Аталанты» отметились Федерико Чекерини (45+2-я минута) и Тён Копмейнерс (55, автогол). У проигравших отличился Джорджио Скальвини (82).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 34-й минуте после травмы украинца Руслана Малиновского. Россиянин провел 18-й матч в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.

«Аталанта» потерпела третье поражение подряд в чемпионате Италии. С учетом четвертьфинальных матчей Лиги Европы с германским «Лейпцигом» (1:1, 0:2) команда из Бергамо не может победить в пяти встречах подряд (четыре поражения и ничья).