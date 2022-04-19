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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Холанд и «Манчестер Сити» согласовали условия личного контракта

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд согласовали условия личного контракта, сообщает Daily Mail.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» намерен активировать в контракте Холанда с «Боруссией» опцию выкупа за 63 миллиона фунтов стерлингов (почти 76 миллионов евро), а 21-летнему норвежцу готов платить в неделю 500 тысяч фунтов (более 600 тысяч евро) по пятилетнему контракту, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги. Отмечается, что сделка может быть заключена на следующей неделе.

В настоящее время больше всех в лиге зарабатывают нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (около 385 тысяч фунтов в неделю).

Холанд перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в январе 2020 года. Его текущее соглашение с дортмундским клубом рассчитано до 2024 года. В составе «Боруссии» норвежец провел 85 матчей, забил 82 мяча и стал обладателем Кубка Германии.

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