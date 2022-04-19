СМИ: Холанд и «Манчестер Сити» согласовали условия личного контракта

«Манчестер Сити» намерен активировать в контракте Холанда с «Боруссией» опцию выкупа за 63 миллиона фунтов стерлингов (почти 76 миллионов евро), а 21-летнему норвежцу готов платить в неделю 500 тысяч фунтов (более 600 тысяч евро) по пятилетнему контракту, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги. Отмечается, что сделка может быть заключена на следующей неделе.

В настоящее время больше всех в лиге зарабатывают нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (около 385 тысяч фунтов в неделю).