Ансу Фати недоволен врачами «Барселоны»

Фати отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее, 19-летний футболист выбрал консервативный метод лечения.

Сейчас игрок уже восстановился, а в случае с операцией ему пришлось бы пропустить значительно больше времени.