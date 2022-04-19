Голкипер «ПСЖ» Доннарумма может вернуться в «Милан»

По данным источника, это может произойти после поглощения «Милана» компанией Investcorp. При этом отмечается, что вероятность возвращения голкипера невелика.

В текущем сезоне 23-летний итальянский вратарь сыграл за «ПСЖ» в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых пропустил 14 голов. В четырёх матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.