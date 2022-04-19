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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «ПСЖ» Доннарумма может вернуться в «Милан»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в «Милан», сообщает Football Italia.

Милан
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Источник: Reuters

По данным источника, это может произойти после поглощения «Милана» компанией Investcorp. При этом отмечается, что вероятность возвращения голкипера невелика.

В текущем сезоне 23-летний итальянский вратарь сыграл за «ПСЖ» в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых пропустил 14 голов. В четырёх матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Доннарумма стал футболистом красно-синих летом 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. До этого он выступал за итальянский «Милан». Соглашение между вратарём и французским клубом истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость голкипера в € 65 млн.

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