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12:32 (мск), источник: Газета.Ру

«ПСЖ» намерен разогнать всех аргентинских футболистов, за исключением Месси

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» намерено провести глобальную перестройку в предстоящее летнее трансферное окно.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации L'Équipe, клуб хочет продать Мауро Икарди, Анхеля Ди Марию и Леандро Паредеса.

34-летний Ди Мария защищает цвета парижан с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 игр во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. 27-летний Паредес в текущем сезоне провел 22 матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи. 29-летний Икарди в 30 встречах оформил пять голов.

Ранее сообщалось, что бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан является фаворитом на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен». 49-летний специалист поддерживает контакт с руководством парижан, которое недовольно работой аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Зидан, в свою очередь, внимательно изучает возможность поработать в стане финалистов Лиги чемпионов 2020 года, желая при этом получить должность главного тренера сборной Франции, которую в настоящий момент занимает Дидье Дешам.

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