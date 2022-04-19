«ПСЖ» намерен разогнать всех аргентинских футболистов, за исключением Месси

34-летний Ди Мария защищает цвета парижан с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 игр во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. 27-летний Паредес в текущем сезоне провел 22 матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи. 29-летний Икарди в 30 встречах оформил пять голов.