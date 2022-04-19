Месси рискует пропустить матч, в котором «ПСЖ» может оформить чемпионство

Именно в матче с «Анже», который состоится 20 апреля, «ПСЖ» может оформить чемпионство. За день до матча Месси продолжает лечить воспаление левого ахиллова сухожилия. В течение ближайших 48 часов аргентинцу проведут ещё одно обследование, от результатов которого и будет зависеть участие Лионеля в потенциальном чемпионском матче.

Матч «Анже» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт в среду, 20 апреля, на стадионе Раймон Копа в Анже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых забил 3 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с французским клубом истекает в 2023 году.