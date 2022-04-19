Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Алавес
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Кубок России
20.04
Енисей
Рубин
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
17.04
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
11
17.04
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
21
16.04
Манчестер Юнайтед
Норвич
32
16.04
Саутгемптон
Арсенал
10
16.04
Уотфорд
Брентфорд
12
16.04
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
01
10.04
Манчестер Сити
Ливерпуль
22
10.04
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» Клоппа может стать величайшей английской командой в истории. Для этого нужно выиграть 12 матчей и немного удачи

А именно — осечка «Манчестер Сити».

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Роналду не сыграет с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына

То, что во второй половине апреля «Ливерпуль» все еще претендует на четыре трофея по итогам сезона, — уже мощно. Понятно, что все давно привыкли и не обращают внимания на риторику топ-клубов из серии «мы боремся за победу во всех турнирах» и все в таком духе. Обычно уже зимой становится ясно, что никаких «всех турниров» не будет. А кроме того, все равно приходится расставлять приоритеты, пусть мало кто в этом признается.

Именно поэтому ситуация «Ливерпуля» уже как минимум необычна, а как максимум может стать поистине уникальной. Ближайшие 12 матчей (а может, и меньше) покажут, сумеют ли красные войти в историю. Потому что ранее еще никому в Англии не удавалось выиграть все четыре турнира за сезон, в которых клуб принимал участие. Хотя великих команд-династий и команд, которые безусловно доминировали на том или ином отрезке времени, можно вспомнить сразу несколько. Тот же «Ливерпуль» 1970−1980-х, «МЮ» в 1990-х и так далее.

О сложности задачи говорит хотя бы тот факт, что золотых дублей — побед в чемпионате и Кубке Англии — за всю историю было всего 12. С тех пор как с 1961 года стал разыгрываться Кубок лиги, забрать все три внутренних трофея в один сезон смог лишь «Манчестер Сити» — в 2019-м. Близок был к этому «МЮ» в сезоне-1993/94 — команда Алекса Фергюсона взяла чемпионат и Кубок, но в финале Кубка лиги проиграла «Астон Вилле» (1:3).

Есть еще знаменитый требл «Юнайтед» 1999 года с победами в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Все знают про финал с «Баварией», когда 0:1 в самой концовке превратились в 2:1, но и в чемпионате все было невероятно драматично. За два тура до финиша «МЮ» уступал «Арсеналу» два очка, но «канониры» сгорели «Лидсу» (0:1), пропустив «Юнайтед» вперед. В заключительный день «красные дьяволы» сами чуть не отдали титул, проигрывая по ходу матча «Тоттенхэму» — 0:1, но все же сумели перевернуть матч — 2:1. Однако в Кубке лиги «МЮ» вылетел в четвертьфинале.

Кроме того, есть сезон «Ливерпуля» сразу с тремя победами в кубках.
Читайте также
«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

Весной 2001-го красные взяли Кубок лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА, обыграв в сумасшедшем финале «Алавес» (5:4), когда на поле летели фаллоимитаторы. Но в АПЛ команда Жерара Улье стала только третьей, отстав от взявшего титул «МЮ» на 11 очков и едва заскочив в Лигу чемпионов. Ну и сезон «Сити» — 2018/19, про который уже говорилось. Там тоже было весело. Во-первых, эпичная чемпионская гонка с «Ливерпулем». Во-вторых, финал Кубка лиги с «Челси», когда голкипер синих Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти и в итоге проиграл ее. В-третьих, невероятный ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» с отмененным ВАР голом Рахима Стерлинга в уже добавленное время.

Каковы шансы «Ливерпуля»?

  • Кубок лиги красные уже взяли.
  • В Кубке Англии вышли в финал, где сыграют с «Челси» (ремейк решающего матча Кубка лиги — если получится так же весело, будет здорово).
  • В Лиге чемпионов впереди полуфинал с «Вильярреалом», где «Ливерпуль» — фаворит, при всей европейской магии Унаи Эмери.
  • Наконец, чемпионат. Отставание от «Манчестер Сити» — одно очко, и тем и другим осталось сыграть по семь матчей, и те, и другие будут отвлекаться на Лигу чемпионов.

Календарь проще у «Сити»: «Брайтон» (д), «Уотфорд» (д), «Лидс» (г), «Ньюкасл» (д), «Вест Хэм» (г), «Астон Вилла» (д) плюс выезд к «Вулверхэмптону», дата которого еще не определена.

Для сравнения, вот список матчей «Ливерпуля»: «МЮ» (д), «Эвертон» (д), «Ньюкасл» (г), «Тоттенхэм» (д), «Астон Вилла» (г), «Саутгемптон» (г), «Вулверхэмптон» (д).

Источник: Reuters

Список уже довольно наглядный, но The Analyst для убедительности приводит такие данные: оставшиеся соперники «Сити» набирают в среднем 0,97 очка за матч. Проще календарь на финишном отрезке только у «Кристал Пэлас» — 0,87 очка. Соперники же «Ливерпуля» набирают в среднем 1,13 очка за игру — показатель из середины списка, но тем не менее. Ведь красным нужно не только выиграть все свои матчи, но и ждать оплошности «Сити».

Так что вероятность того, что «Ливерпуль» заберет еще два кубка, кажется выше, чем-то, что Клопп возьмет титул в АПЛ. Но, конечно, очень хочется, чтобы случился покер, — просто потому, что приятно стать свидетелем такого великого события, а потом увлеченно спорить, какое место эта команда занимает в истории.

Дмитрий Гирин

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь