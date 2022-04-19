«Ливерпуль» Клоппа может стать величайшей английской командой в истории. Для этого нужно выиграть 12 матчей и немного удачи

То, что во второй половине апреля «Ливерпуль» все еще претендует на четыре трофея по итогам сезона, — уже мощно. Понятно, что все давно привыкли и не обращают внимания на риторику топ-клубов из серии «мы боремся за победу во всех турнирах» и все в таком духе. Обычно уже зимой становится ясно, что никаких «всех турниров» не будет. А кроме того, все равно приходится расставлять приоритеты, пусть мало кто в этом признается.

Именно поэтому ситуация «Ливерпуля» уже как минимум необычна, а как максимум может стать поистине уникальной. Ближайшие 12 матчей (а может, и меньше) покажут, сумеют ли красные войти в историю. Потому что ранее еще никому в Англии не удавалось выиграть все четыре турнира за сезон, в которых клуб принимал участие. Хотя великих команд-династий и команд, которые безусловно доминировали на том или ином отрезке времени, можно вспомнить сразу несколько. Тот же «Ливерпуль» 1970−1980-х, «МЮ» в 1990-х и так далее.

О сложности задачи говорит хотя бы тот факт, что золотых дублей — побед в чемпионате и Кубке Англии — за всю историю было всего 12. С тех пор как с 1961 года стал разыгрываться Кубок лиги, забрать все три внутренних трофея в один сезон смог лишь «Манчестер Сити» — в 2019-м. Близок был к этому «МЮ» в сезоне-1993/94 — команда Алекса Фергюсона взяла чемпионат и Кубок, но в финале Кубка лиги проиграла «Астон Вилле» (1:3).

Есть еще знаменитый требл «Юнайтед» 1999 года с победами в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Все знают про финал с «Баварией», когда 0:1 в самой концовке превратились в 2:1, но и в чемпионате все было невероятно драматично. За два тура до финиша «МЮ» уступал «Арсеналу» два очка, но «канониры» сгорели «Лидсу» (0:1), пропустив «Юнайтед» вперед. В заключительный день «красные дьяволы» сами чуть не отдали титул, проигрывая по ходу матча «Тоттенхэму» — 0:1, но все же сумели перевернуть матч — 2:1. Однако в Кубке лиги «МЮ» вылетел в четвертьфинале.

Кроме того, есть сезон «Ливерпуля» сразу с тремя победами в кубках.

Весной 2001-го красные взяли Кубок лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА, обыграв в сумасшедшем финале «Алавес» (5:4), когда на поле летели фаллоимитаторы. Но в АПЛ команда Жерара Улье стала только третьей, отстав от взявшего титул «МЮ» на 11 очков и едва заскочив в Лигу чемпионов. Ну и сезон «Сити» — 2018/19, про который уже говорилось. Там тоже было весело. Во-первых, эпичная чемпионская гонка с «Ливерпулем». Во-вторых, финал Кубка лиги с «Челси», когда голкипер синих Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти и в итоге проиграл ее. В-третьих, невероятный ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» с отмененным ВАР голом Рахима Стерлинга в уже добавленное время.

Каковы шансы «Ливерпуля»?

Кубок лиги красные уже взяли.

В Кубке Англии вышли в финал, где сыграют с «Челси» (ремейк решающего матча Кубка лиги — если получится так же весело, будет здорово).

В Лиге чемпионов впереди полуфинал с «Вильярреалом», где «Ливерпуль» — фаворит, при всей европейской магии Унаи Эмери.

Наконец, чемпионат. Отставание от «Манчестер Сити» — одно очко, и тем и другим осталось сыграть по семь матчей, и те, и другие будут отвлекаться на Лигу чемпионов.

Календарь проще у «Сити»: «Брайтон» (д), «Уотфорд» (д), «Лидс» (г), «Ньюкасл» (д), «Вест Хэм» (г), «Астон Вилла» (д) плюс выезд к «Вулверхэмптону», дата которого еще не определена.

Для сравнения, вот список матчей «Ливерпуля»: «МЮ» (д), «Эвертон» (д), «Ньюкасл» (г), «Тоттенхэм» (д), «Астон Вилла» (г), «Саутгемптон» (г), «Вулверхэмптон» (д).

Список уже довольно наглядный, но The Analyst для убедительности приводит такие данные: оставшиеся соперники «Сити» набирают в среднем 0,97 очка за матч. Проще календарь на финишном отрезке только у «Кристал Пэлас» — 0,87 очка. Соперники же «Ливерпуля» набирают в среднем 1,13 очка за игру — показатель из середины списка, но тем не менее. Ведь красным нужно не только выиграть все свои матчи, но и ждать оплошности «Сити».

Так что вероятность того, что «Ливерпуль» заберет еще два кубка, кажется выше, чем-то, что Клопп возьмет титул в АПЛ. Но, конечно, очень хочется, чтобы случился покер, — просто потому, что приятно стать свидетелем такого великого события, а потом увлеченно спорить, какое место эта команда занимает в истории.