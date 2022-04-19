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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:03 (мск), источник: Sports.Ru

«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции из-за приостановки прав

«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции. Об этом сообщил заместитель генерального продюсера телеканала Василий Конов.

Ницца
НантЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире “Матч ТВ” вы не увидите», — написал Конов в своем телеграм-канале.

С начала марта в России не показывают чемпионат Франции.

В финале Кубка Франции встретятся «Ницца» и «Нант». Игра пройдет 7 мая на стадионе «Стад де Франс».

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