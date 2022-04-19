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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:09 (мск), источник: Sport24

«Мне нечего скрывать». Пике ответил на обвинения в коррупции

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отрицает наличие коррупционной составляющей в своей деятельности.

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Накануне издание El Confidencial сообщило о том, что футболист вступил в сговор с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом с целью оказания давления на власти Саудовской Аравии, чтобы те заплатили за проведение Суперкубка Испании в своей стране. Пике инициировал переговоры через компанию Kosmos, акционером которой он является, и получил за свои услуги вознаграждение в размере 6 млн евро, что, по слухам, пытался скрыть Рубиалес.

"Коммерческий вопрос не имеет ничего общего с результатами на поле. Я хочу показать свое лицо, потому что мне нечего скрывать. Я горжусь работой, проделанной Kosmos.

У Kosmos хорошие связи со Средним Востоком, не только Саудовской Аравией. Они хотели провести у себя футбольные соревнования, и, увидев ситуацию, мы решили поговорить с Рубиалесом, чтобы узнать, заинтересован ли он в проведении там Суперкубка.

Идея ему понравилась. И теперь люди очень увлечены (новым форматом) соревнования. После согласия мы подписали мандат на изучение вариантов. Саудовская Аравия была не единственной, мы говорили с Майами, у RFEF было предложение из Катара", — цитирует Пике Sport.

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