«Мне нечего скрывать». Пике ответил на обвинения в коррупции

Накануне издание El Confidencial сообщило о том, что футболист вступил в сговор с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом с целью оказания давления на власти Саудовской Аравии, чтобы те заплатили за проведение Суперкубка Испании в своей стране. Пике инициировал переговоры через компанию Kosmos, акционером которой он является, и получил за свои услуги вознаграждение в размере 6 млн евро, что, по слухам, пытался скрыть Рубиалес.

"Коммерческий вопрос не имеет ничего общего с результатами на поле. Я хочу показать свое лицо, потому что мне нечего скрывать. Я горжусь работой, проделанной Kosmos.

У Kosmos хорошие связи со Средним Востоком, не только Саудовской Аравией. Они хотели провести у себя футбольные соревнования, и, увидев ситуацию, мы решили поговорить с Рубиалесом, чтобы узнать, заинтересован ли он в проведении там Суперкубка.